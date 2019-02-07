В Самарской области грузовикам закрыли проезд по трассе М-5
Ограничения ввели из-за сильного снегопада
Фото: Анатолий МаслячкинФото: vk.com
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В Самарской области с 15:30 четверга, 7 февраля, временно ограничили движение грузовиков по трассе М-5 "Урал". Запрет ввели из-за сильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".
- Движение для грузового транспорта закрыто на участке с 890 по 976 км от Сызрани до Тольятти. Сейчас на трассе работают около 80 снегоуборочных машин, - рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, ограничение на проезд грузовиков продлится до 20:00. Жители Тольятти сообщают, что на ГЭС из-за фур уже начала образовываться пробка. Снег мешает им подняться в гору.
ИСТОЧНИК KP.RU