В Самарской области грузовикам закрыли проезд по трассе М-5

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-07T14:58:41+03:00

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В Самарской области с 15:30 четверга, 7 февраля, временно ограничили движение грузовиков по трассе М-5 "Урал". Запрет ввели из-за сильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".

- Движение для грузового транспорта закрыто на участке с 890 по 976 км от Сызрани до Тольятти. Сейчас на трассе работают около 80 снегоуборочных машин, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, ограничение на проезд грузовиков продлится до 20:00. Жители Тольятти сообщают, что на ГЭС из-за фур уже начала образовываться пробка. Снег мешает им подняться в гору.

ИСТОЧНИК KP.RU