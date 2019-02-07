2019-02-07T14:58:41+03:00
Общество

В Самарской области грузовикам закрыли проезд по трассе М-5

Ограничения ввели из-за сильного снегопада
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Анатолий МаслячкинФото: Анатолий МаслячкинФото: vk.com
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В Самарской области с 15:30 четверга, 7 февраля, временно ограничили движение грузовиков по трассе М-5 "Урал". Запрет ввели из-за сильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".

- Движение для грузового транспорта закрыто на участке с 890 по 976 км от Сызрани до Тольятти. Сейчас на трассе работают около 80 снегоуборочных машин, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, ограничение на проезд грузовиков продлится до 20:00. Жители Тольятти сообщают, что на ГЭС из-за фур уже начала образовываться пробка. Снег мешает им подняться в гору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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