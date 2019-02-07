2019-02-07T18:47:26+03:00
Происшествия

Перегородили всю дорогу: в Самарской области столкнулись легковушка, фура, «Камаз» и бензовоз

Авария произошла между селами Ташла и Мусорка
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Информации о пострадавших нетИнформации о пострадавших нетФото: Соцсети
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Серьезная авария произошла в Самарской области днем в четверг, 7 февраля. На дороге, которая соединяет села Ташла и Мусорка, столкнулись четыре автомобиля – легковушка, фура, бензовоз и «Камаз». В результате три большегруза частично съехали с трассы, перегородив дорогу, сообщают очевидцы в паблике «ЧП Самара / Тольятти».

«Все вовремя, видимо, среагировали, оценив возможные последствия столкновения с бензовозом. Красавцы». «Главное, все живы». «Ладно хоть не загорелись», - комментируют ДТП самарцы.

Авария спровоцировала серьезную пробку Фото: соцсети

Авария спровоцировала серьезную пробкуФото: соцсети

Информации о пострадавших нет.

Авария спровоцировала серьезную пробку. Однако к вечеру ситуация нормализовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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