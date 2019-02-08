2019-02-08T13:17:19+03:00
Общество

Первым зампрокурора Самарской области стал специалист из Москвы

Генпрокурор Юрий Чайка подписал соответствующий приказ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: www.mosproc.ruФото: www.mosproc.ru
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назначил первого заместителя прокурора Самарской области. Им стал старший советник юстиции Игорь Харитонов.

- Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 7 февраля 2019 года Игорь Харитонов назначен на должность первого заместителя прокурора Самарской области, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Игорю Харитонову 48 лет. Он окончил Ивановский государственный университет. Свою карьеру он начинал с должности следователя районной прокуратуры Владимирской области. Через некоторое время Игорь Харитонов перебрался в Москву на пост следователя по особо важным делам прокуратуры Центрального округа. Затем он трудился на разных должностях в Генпрокуратуре РФ. С 2012 года Игорь Харитонов работал прокурором Новомосковского административного округа Москвы. Теперь же ему предстоит поработать в Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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