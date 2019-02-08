В Самаре из-за строительства новой школы в Крутых Ключах подвинули Северное шоссе

СЕГОДНЯ 16:55 2019-02-08T16:55:00+03:00

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В проект строительства Северного шоссе на участке от съезда с Московского шоссе до съезда до улицы Путевой в Самаре внесли изменения. Дело в том, что на территории, где планируется проложить дорогу, хотят построить новую школу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- Ось четырехполосной автомобильной дороги Северного шоссе была смещена к Орлову оврагу. Эти изменения позволят сформировать необходимый для строительства школы участок и поставить его на кадастровый учет, - отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Необходимость в строительстве новой школы в микрорайоне Крутые Ключи возникла в связи с тем, что нынешняя уже не справляется с наплывом учеников. Сейчас эта школа работает в две смены, а в скором времени может перейти вообще на три. Изменить проект планировки территории под строительство Северного шоссе было решено после обращений жителей Крутых Ключей, главы Самары, департамента градостроительства и министерства образования и науки Самарской области. В настоящее время региональное правительство утвердило всю необходимую документацию о корректировке проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU