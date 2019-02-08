В Отрадном проголодавшийся воришка унес из магазина колбасу на 3500 рублей

СЕГОДНЯ 19:29 2019-02-08T19:29:42+03:00

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Преступление века произошло в Отрадном . В одном из сетевых магазинов на камеру видеонаблюдения попал мужчина, который нагло копался в колбасной витрине и прятал под куртку самую вкусную и недешевую колбасу. Продавцы увидев это безобразие вызвали полицию.

- Оказалось, что вор унес из магазина продукцию на 3500 рублей. Его смогли опознать и найти по видеозаписям. Задержали виновника переполоха работники ППС, - объяснили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Оказалось, что похитившего колбасу мужчину остановили на одной из расположенных неподалеку улиц. Опознали его по приметам с видео. Оказалось, что 27-летний воришка уже раньше попадал в поле зрения полиции, имеет судимость. Сейчас он нигде не работает, а есть что-то нужно.

Теперь мужчину будут судить за кражу. Он может отправиться за решетку на срок до двух лет.

Вор украл из магазина в Отрадном самой вкусной колбасы.

ИСТОЧНИК KP.RU