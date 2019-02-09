2019-02-09T13:27:53+03:00
Происшествия

В Самаре молодой человек с разбега бросился на капот автобуса

Около ТЦ "Аврора" парень неожиданно выбежал на дорогу и "протаранил" ПАЗ
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Фото: samara.dtp.officialФото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Вечером в пятницу, 8 февраля, жители Самары стали свидетелями необычного ДТП. В районе торгового центра "Аврора" некий молодой человек выбежал на дорогу и со всего маху врезался в автобус.

- Водитель ПАЗа заметил неадекватного пешехода и затормозил. А вот парень даже не подумал сбавить скорость. Он на полному ходу бросился на капот автобуса, а потом упал на дорогу, едва не сделав сальто, - рассказывают очевидцы случившегося.

По какой причине молодой человек совершил такой странный поступок и насколько серьезно он пострадал, незвестно. Пока же самарцы гадают в соцсетях: это такой новый челлендж или парень просто был не в себе.

В Самаре пешеход с разбега протаранил автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
И губернатор впереди: тысячи самарцев от мала до велика прокатились по «Лыжне России»
Вот это формы: жена самарского олигарха взволновала поклонников своей пышной грудью
В Самаре столичное начальство проверит руководителей ИК-5 после потасовки заключенных
В Самаре на Шверника запретили парковаться днем
Мэр Самары взялась за лопату: чиновники расчищали дворы вместе с жителями
ХК ЦСК ВВС потерпел поражение от СКА-«Нева» - 2:5
"Просим немедленно покинуть здание": в аэропорту Курумоч сработала пожарная сигнализация
Матвей Силаев из Самары стал победителем Кубка России по аэротрубному спорту
Жительница Новокуйбышевска через мобильный банк похитила деньги у пенсионера из Отрадного
Хоккейная «Лада» на своем льду обыграла питерское «Динамо»
Беспорядки в самарской колонии № 5: зачинщиком драки стал заключенный, работающий в хозблоке
Самарское «Динамо» уступило КПРФ в первом матче тура чемпионата России по мини-футболу
В Самаре 10 февраля перекроют улицу Пионерскую
Это что за пробка? В Самаре у метро "Безымянка" пятничным вечером провели акцию "Трезвый водитель"
Согласовать перепланировку и убрать рекламу: собственнику здания в центре города придется привести его в порядок