В Самаре молодой человек с разбега бросился на капот автобуса

СЕГОДНЯ 13:27 2019-02-09T13:27:53+03:00

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Вечером в пятницу, 8 февраля, жители Самары стали свидетелями необычного ДТП. В районе торгового центра "Аврора" некий молодой человек выбежал на дорогу и со всего маху врезался в автобус.

- Водитель ПАЗа заметил неадекватного пешехода и затормозил. А вот парень даже не подумал сбавить скорость. Он на полному ходу бросился на капот автобуса, а потом упал на дорогу, едва не сделав сальто, - рассказывают очевидцы случившегося.

По какой причине молодой человек совершил такой странный поступок и насколько серьезно он пострадал, незвестно. Пока же самарцы гадают в соцсетях: это такой новый челлендж или парень просто был не в себе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/690902" frameborder="0"></iframe> В Самаре пешеход с разбега протаранил автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU