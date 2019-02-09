В Самаре молодой человек с разбега бросился на капот автобуса
Вечером в пятницу, 8 февраля, жители Самары стали свидетелями необычного ДТП. В районе торгового центра "Аврора" некий молодой человек выбежал на дорогу и со всего маху врезался в автобус.
- Водитель ПАЗа заметил неадекватного пешехода и затормозил. А вот парень даже не подумал сбавить скорость. Он на полному ходу бросился на капот автобуса, а потом упал на дорогу, едва не сделав сальто, - рассказывают очевидцы случившегося.
По какой причине молодой человек совершил такой странный поступок и насколько серьезно он пострадал, незвестно. Пока же самарцы гадают в соцсетях: это такой новый челлендж или парень просто был не в себе.
В Самаре пешеход с разбега протаранил автобус.
ИСТОЧНИК KP.RU