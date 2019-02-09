В Самаре на Шверника запретили парковаться днем

СЕГОДНЯ 14:43 2019-02-09T14:43:10+03:00

Автомобилистов предупреждают, что все оставленные с 8 до 20 часов машины будут эвакуировать

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В Самаре на улице Шверника появились новые дорожные знаки. Там установилили знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор".

- По улице Шверника от улицы Ново-Садовой до улицы Солнечной установлены дорожные знаки 3.27 и 8.24. Время их действия - с 8:00 до 20:00, - рассказали представители "Дорсигнала".

Местные жители одобрили это нововведение. По их словам, из-за застройки района улица Шверника приобрела большую популярность - там стали парковаться много автомобилистов, затрудняя движение по дороге. Установка этих знаков, по их мнению, поможет освободить проезжую часть в дневное время.

Отметим, что зимой подобные знаки стали появляться на многих улицах Самары. Их устанавливают специально для того, чтобы облегчить службам благоустройства уборку снега с проезжих частей.

ИСТОЧНИК KP.RU