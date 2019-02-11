В Самаре на Промышленности сошел с рельсов трамвай
Из-за происшествия движение транспорта на некоторое время оказалось парализовано
Фото: Дмитрий СтародубцевФото: Twitter.com
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Утром в понедельник, 11 февраля, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Промышленности сошел с рельсов трамвай.
- С путей слетел старый вагон. Там вообще беда с рельсами. Даже с почищенными, - сообщают очевидцы в соцсетях.
На рельсы трамвай возвращали сотрудники трамвайно-троллейбусного управления Самары. Из-за происшествия движение трамваев на улице Промышленности на некоторое время оказалось парализовано.
ИСТОЧНИК KP.RU