В Самаре на Промышленности сошел с рельсов трамвай

11 Февр. 09:47 2019-02-11T09:47:17+03:00

Из-за происшествия движение транспорта на некоторое время оказалось парализовано

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Утром в понедельник, 11 февраля, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Промышленности сошел с рельсов трамвай.

- С путей слетел старый вагон. Там вообще беда с рельсами. Даже с почищенными, - сообщают очевидцы в соцсетях.

На рельсы трамвай возвращали сотрудники трамвайно-троллейбусного управления Самары. Из-за происшествия движение трамваев на улице Промышленности на некоторое время оказалось парализовано.

ИСТОЧНИК KP.RU