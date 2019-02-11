2019-02-11T12:16:22+03:00
Общество

Стало известно, когда завершится реконструкция Заводского шоссе в Самаре

Уже скоро там должны запустить движение трамваев
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Евгений ЩекинФото: Евгений Щекин
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В Самаре продолжается реконструкция Заводского шоссе на участке от улицы XXII Партсъезда до улицы Земеца, которая стартовала в августе прошлого года. Как сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии, завершить все работы там должны осенью.

- Ориентировочный срок окончания работ на Заводском шоссе - октябрь 2019 года, - отметили в ведомстве.

Что касается трамваев, которые сейчас ходят по укороченным маршрутам, то их должны вернуть на прежние маршруты после завершения всех ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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