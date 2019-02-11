В Самаре 48 пожарных выезжали тушить занавес в ДК Железнодорожников
Возгорание удалось ликвидировать до приезда сотрудников МЧС
Помощь пожарных не понадобиласьФото: Архив "КП"
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Утром в понедельник, 11 февраля, в Ленинском районе Самары произошел пожар. Там на улице Льва Толстого загорелся занавес в ДК Железнодорожников.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 9:57. На место происшествия выезжали 48 пожарных и 13 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
По данным оперативной службы, площадь пожара составила 2 квадратных метра. К счастью, возгорание удалось быстро потушить. Сотрудники ДК сами справились со огнем еще до приезда пожарных. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU