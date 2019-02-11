В Самаре на Ново-Вокзальной трамвай протаранил «Гранту»

11 Февр. 14:07 2019-02-11T14:07:45+03:00

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Днем в понедельник, 11 февраля, на улице Ново-Вокзальной в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там в районе пересечения с Московским шоссе под трамвай № 7 залетел автомобиль «Лада Гранта».

- Трамвай ехал по Ново-Вокзальной от Ново-Садовой в направлении Московского шоссе. Водитель легковушки прямо перед ним решил повернуть налево и в итоге «залез» под вагон. Ему пришлось выбираться из салона через пассажирскую дверь, - поделились в соцсетях очевидцы.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU