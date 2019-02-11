2019-02-11T18:46:51+03:00
Происшествия

В Самарской области двое детей попали под грузовик, катаясь с горки на снегокате

Один ребенок погиб
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В понедельник, 11 февраля, в Похвистневском районе Самарской области детская забава обернулась страшной трагедией. В 18 часов в селе Малое Ибряйкино двое детей попали под грузовик.

Как сообщил "Комсомольской правде" источник в управлении МВД по Самарской области, мальчики 8 и 11 лет катались катались со снежной горки на снегокате. В очередной раз скатываясь с горки дети залетели прямо под колеса грузового автомобиля. Водитель их не заметил.

В результате ДТП, старший 11-летний мальчик погиб. Врачи не смогли его спасти, он скончался на месте происшествия. Второй ребенок получил открытый перелом бедра.

Сейчас уточняются подробности этой жуткой трагедии. По ее факту полиция проводит проверку.

ГУ МВД по Самарской области предупреждает о необходимости соблюдать правила дорожного движения, и учить детей быть внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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