В Самаре три человека оказались в больнице из-за лобового столкновения фуры и пассажирского автобуса

12 Февр. 07:06 2019-02-12T07:06:24+03:00

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Вечером 11 февраля ДТ случилось на Зубчаниновском шоссе в Самаре. В маршрутку №126, которая следовала по направлению Самара - Кинель лоб в лоб врезался грузовик, почему-то свернувший со своей полосы движения на встречку. Это случилось на пересечении с ул. Офицерская.

- В результате столкновения пострадали три человека, их доставили в больницу с различными травмами, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самрской области.

Неизвестно, кто именно пострадал: скорее всего, в больнице оказались и пассажиры, и водитель, ведь удар пришелся лоб в лоб. Как рассказали очевидцы, удар был не самый сильный, видимо и автобус, и фура двигались на невысокой скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU