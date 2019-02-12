В Самарской области грузовик сбил насмерть шедшую посередине дороги женщину

12 Февр. 12:48 2019-02-12T12:48:32+03:00

Женщина шла по разделительной полосе без светоотражающих элементов на одежде Фото: Архив "КП"

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В понедельник, 11 февраля, около 19:00 на 1118 км трассы М-5 «Урал» в Сергиевском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Там под колесами грузовика погибла женщина.

- 34-летний водитель фуры MAN, двигаясь по федеральной дороге, в потемках не заметил женщину, которая шла ему навстречу посередине проезжей части, по разделительной полосе, и сбил ее. Светоотражающих элементов на одежде пешехода не было, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося 55-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте до приезда медиков скорой помощи. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все подробности происшествия. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU