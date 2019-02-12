2019-02-12T12:48:32+03:00
Происшествия

В Самарской области грузовик сбил насмерть шедшую посередине дороги женщину

Водитель большегруза в темноте не заметил пешехода
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Женщина шла по разделительной полосе без светоотражающих элементов на одеждеЖенщина шла по разделительной полосе без светоотражающих элементов на одеждеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В понедельник, 11 февраля, около 19:00 на 1118 км трассы М-5 «Урал» в Сергиевском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Там под колесами грузовика погибла женщина.

- 34-летний водитель фуры MAN, двигаясь по федеральной дороге, в потемках не заметил женщину, которая шла ему навстречу посередине проезжей части, по разделительной полосе, и сбил ее. Светоотражающих элементов на одежде пешехода не было, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося 55-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте до приезда медиков скорой помощи. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все подробности происшествия. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре построят лыжероллерную трассу, которая будет работать круглый год
В Самаре чиновники игнорировали жалобы людей и были оштрафованы на 33 тысячи рублей
В Самаре три сестры-сироты получили для проживания разрушенную квартиру
Знакомые пропавшей в Тольятти девочки: она гуляет с 12 лет
Экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова, замешанного в коррупции, оставили в СИЗО до 23 апреля
Самарцы, сделавшие мурал в честь победы России над Испанией на ЧМ-2018, разрисовали завод "Авиаагрегат"
"Вороне как-то Бог...": В Самаре запустили флеш-моб в честь 250-летия Ивана Крылова
В Самарской области прокуратура хочет лишить прав двух наркоманов
В Тольятти полицейский помог женщине, едва не родившей в пробке, добраться до больницы
В Тольятти разыскивают пропавшую две недели назад 15-летнюю девочку
Посреднице по делу самарского следователя Веры Рабинович продлили домашний арест
В Самарской области впервые составили протокол за стоянку вертолета в неположенном месте
Станислав Черчесов побывал в расположении «Крыльев Советов»
К борьбе с пробками в Самаре хотят подключить искусственный интеллект
На стройплощадке «Кошелев-проекта» подломилась и упала стрела крана
В Самарской области оплатить эвакуацию автомобиля можно будет в течение 30 дней
«Присылайте ваши короткометражки»: киноработы самарцев могут попасть на большой экран
Культуру в самарскую глубинку привезут на колесах
В Самаре хотят убрать уличные колонки с водой
На Волге у села Рождествено столкнулись два судна на воздушной подушке