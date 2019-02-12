2019-02-12T13:22:35+03:00
Общество

С потолка течет вода: жители Самары пожаловались на «уставшее» состояние цирка

Горожане потребовали закрыть здание и как можно скорее провести там ремонт
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Александр ВетошкинФото: Александр ВетошкинФото: Twitter.com
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Жители Самары пожаловались на плохое состояние цирка имени Попова, который находится на улице Молодогвардейской. По их словам, там течет крыша — сотрудникам цирка приходится подставлять ведра и тазы.

- Тянуть с реконструкцией больше нельзя! Все состояние здания очень «уставшее». Там не только течет вода с потолков, но еще и проходы между зрительскими рядами очень узкие. А вдруг там что случится?! Как такое вообще могли допустить в городе-миллионнике?! - возмутился один из жителей города в Твиттере.

Потолок в цирке весь в разводах от воды Фото: Twitter.com

Потолок в цирке весь в разводах от водыФото: Twitter.com

По словам мужчины, он написал обращения в Росгорцирк, главе региона Дмитрию Азарову, министру культуры РФ Владимиру Мединскому, министру культуры Самарской области Сергею Филиппову и депутату Госдумы Александру Хинштейну.

Пока на жалобу самарца отреагировал только Сергей Филиппов. Он сообщил, что сейчас решается вопрос о выделении в этом году денег из федерального бюджета. Область готова к реконструкции здания цирка только на условиях софинансирования.

Напомним, что разговоры о реконструкции самарского цирка идут уже давно. Ранее планировалось, что его обновят к чемпионату мира по футболу 2018 года. Потом этот срок несколько раз переносился, и в итоге деньги, предусмотренные на реконструкцию цирка, отозвали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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