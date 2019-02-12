С недавно отреставрированного фасада самарского Художественного музея исчезла часть буквы Ж

12 Февр. 20:13 2019-02-12T20:13:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарцы обратили внимание, что с фасада Художественного музея в Самаре, который находится на улице Куйбышева, отвалилась часть буквы Ж, входящей в надпись «Вожско-Камскiй коммерческiй банкъ» (в здании до революции 1917 года располагалась данное финансовое учреждение). Об этом пишет в соцсетях градозащитник Андрей Кочетков.

- В прошлом году к ЧМ реставрировали фасад Художественного музея, - рассказывает урбанист. - На нём был оригинальный, 1913-1914 годов керамический декор под бронзу. В ходе реставрации сдержанную керамику под бронзу решили заменить на "под золото". Надо же не как было, а как побогаче!

Декор мог быть покрыт сусальным золотом. Впрочем, в комментариях к посту заметили, что такое покрытие не представляет ценности для воришек. В любом случае, остаются вопросы к качеству реставрации, которая начинает сыпаться через год.

ИСТОЧНИК KP.RU