Под Самарой сварщика зажало насмерть между металлоконструкциями

13 Февр. 10:40 2019-02-13T10:40:29+03:00

Сейчас по факту случившегося проводится проверка

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Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области проводит проверку по факту несчастного случая со смертельным исходом на производстве. ЧП произошло в воскресенье, 10 февраля, на заводе металлических конструкций в Волжском районе.

- Электрогазосварщика при проведении работ на предприятии зажало между металлическими конструкциями. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время все обстоятельства и подробности случившегося устанавливаются. Виновных в гибели работника привлекут к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU