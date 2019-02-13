Под Самарой сварщика зажало насмерть между металлоконструкциями
Сейчас по факту случившегося проводится проверка
Медики не смогли помочь пострадавшему работникуФото: Архив "КП"
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Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области проводит проверку по факту несчастного случая со смертельным исходом на производстве. ЧП произошло в воскресенье, 10 февраля, на заводе металлических конструкций в Волжском районе.
- Электрогазосварщика при проведении работ на предприятии зажало между металлическими конструкциями. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В настоящее время все обстоятельства и подробности случившегося устанавливаются. Виновных в гибели работника привлекут к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU