Самарские сотрудники ФСБ отправили на родину лидера исламистов
Силовики выдворили из Самарской области 53-летнего гражданина одной из стран Центральной Азии. Дело в том, что мужчина является председателем отделения «Партии исламского возрождения Таджикистана», которая была признана на территории республики террористической организацией.
- Мужчина был задержан в ноябре 2018 года. Он приехал в Россию, опасаясь запрета деятельности своей партии. Здесь он продолжил работать в интересах исламистской организации, - сообщили в УФСБ по Самарской области.
В декабре прошлого года правоохранители отправили иностранца из аэропорта Курумоч на родину. Там за мужчину взялись сотрудники национальной спецслужбы. Сейчас решается вопрос о его привлечении к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU