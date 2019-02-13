Самарские сотрудники ФСБ отправили на родину лидера исламистов

13 Февр. 11:39 2019-02-13T11:39:27+03:00

Мужчина бежал из своей страны, чтобы продолжить заниматься незаконной деятельностью, но был пойман

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Силовики выдворили из Самарской области 53-летнего гражданина одной из стран Центральной Азии. Дело в том, что мужчина является председателем отделения «Партии исламского возрождения Таджикистана», которая была признана на территории республики террористической организацией.

- Мужчина был задержан в ноябре 2018 года. Он приехал в Россию, опасаясь запрета деятельности своей партии. Здесь он продолжил работать в интересах исламистской организации, - сообщили в УФСБ по Самарской области.

В декабре прошлого года правоохранители отправили иностранца из аэропорта Курумоч на родину. Там за мужчину взялись сотрудники национальной спецслужбы. Сейчас решается вопрос о его привлечении к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU