2019-02-13T11:39:27+03:00
Происшествия

Самарские сотрудники ФСБ отправили на родину лидера исламистов

Мужчина бежал из своей страны, чтобы продолжить заниматься незаконной деятельностью, но был пойман
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сотрудники ФСБ передали иностранца спецслужбе его страныСотрудники ФСБ передали иностранца спецслужбе его страныФото: Архив "КП"
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Силовики выдворили из Самарской области 53-летнего гражданина одной из стран Центральной Азии. Дело в том, что мужчина является председателем отделения «Партии исламского возрождения Таджикистана», которая была признана на территории республики террористической организацией.

- Мужчина был задержан в ноябре 2018 года. Он приехал в Россию, опасаясь запрета деятельности своей партии. Здесь он продолжил работать в интересах исламистской организации, - сообщили в УФСБ по Самарской области.

В декабре прошлого года правоохранители отправили иностранца из аэропорта Курумоч на родину. Там за мужчину взялись сотрудники национальной спецслужбы. Сейчас решается вопрос о его привлечении к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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