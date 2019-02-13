В Самарской области оплатить эвакуацию автомобиля можно будет в течение 30 дней

13 Февр. 14:28 2019-02-13T14:28:01+03:00

Оплатить эвакуацию авто нужно будет в 30-дневный срок после его перемещения на спецтоянку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Правительство Самарской области опубликовало постановление об установлении срока оплаты за эвакуацию и хранение транспортных средств на штрафстоянках. Согласно документу, сделать это можно будет в течение 30 дней после дня перемещения авто на специализированную стоянку.

- Срок оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств на территории Самарской области устанавливается в размере 30 дней после дня его перемещения на специализированную стоянку, - говорится в тексте постановления от 11 февраля.

Постановление вступит в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

ИСТОЧНИК KP.RU