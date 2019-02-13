В Самарской области оплатить эвакуацию автомобиля можно будет в течение 30 дней
Соответствующее постановление опубликовало региональное правительство
Оплатить эвакуацию авто нужно будет в 30-дневный срок после его перемещения на спецтоянкуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Правительство Самарской области опубликовало постановление об установлении срока оплаты за эвакуацию и хранение транспортных средств на штрафстоянках. Согласно документу, сделать это можно будет в течение 30 дней после дня перемещения авто на специализированную стоянку.
- Срок оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств на территории Самарской области устанавливается в размере 30 дней после дня его перемещения на специализированную стоянку, - говорится в тексте постановления от 11 февраля.
Постановление вступит в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
ИСТОЧНИК KP.RU