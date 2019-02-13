В Тольятти разыскивают пропавшую две недели назад 15-летнюю девочку

13 Февр. 16:34 2019-02-13T16:34:05+03:00

Несовершеннолетняя в конце января ушла из дома и до сих пор не вернулась

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В Тольятти полицейские и волонтеры ведут поиск 15-летней Анастасии Носковой, которая 31 января ушла из дома на улице Ворошилова и до сих пор не вернулась. Заявление о ее пропаже поступило только 12 февраля.

- Полицейские составили и разослали ориентировку с описанием и фотографией девочки во все территориальные отделы, а также в другие регионы страны. Сейчас они проверяют торговые центры, магазины и увеселительные заведения города. Также опрашиваются знакомые девочки, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Приметы Анастасии: на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, рост 155-160 см, темные крашенные волосы. В день исчезновения она была одета в темно-синюю парку с серым мехом на капюшоне, темно-синие джинсы и белые полуботинки.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, сообщить об этом в отдел полиции № 22 УМВД по Тольятти по телефонам: 8 (8482) 93-46-24, 8-9608-44-50-00 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU