2019-02-14T06:14:56+03:00
Общество

Самарцы, сделавшие мурал в честь победы России над Испанией на ЧМ-2018, разрисовали завод "Авиаагрегат"

На территории завода появилось красивое граффити внушительных размеров
Михаил ГОРЮНОВ
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Стоимость работ художники не разглашаютСтоимость работ художники не разглашаютФото: соцсети
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Самарские художники из студии SAWSAMARA, знакомые горожанам по украсившему дом № 369 на Ново-Садовой муралу в честь победы сборной России над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу, поделились новой работой. В этот раз они разрисовали стену на местном заводе "Авиаагрегат" на Заводском шоссе.

- На Самарском заводе "Авиаагрегат" мы выполнили тематический арт проект. Площадь работы составила 140 квадратных метров, - делится в социальных сетях участник команд - Семен Маверский.

Художник не стал вдаваться в подробности о том, сколько стоит такая работа. Семен отметил, что цена зависит от сложности работы и стиля ее исполнения.

Граффити на заводе "Авиаагрегат".Роспись 140 квадратных метров завода

ИСТОЧНИК KP.RU

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