В Тольятти на Обводном шоссе из-за снегопада и гололеда в аварию попали более 10 машин
Снегопад, который обрушился на Самарскую область в четверг, 14 февраля, резко увеличил количество ДТП на дорогах. Так, на Обводном шоссе в Тольятти в аварию попали более десятка машин. Некоторые из них перекрыли проезжую часть, другие же с различными повреждениями "оккупировали" обочины.
- На дороге гололед и очень плохая видимость. Я насчитал около 20 авто, которые попали в ДТП. Может, их еще больше. Очень скользко! На месте уже работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики, - рассказал один из автомобилистов.
По словам местных жителей, на дороге уже начала образовываться пробка. Водителей призывают быть осторожнее и не совершать резких маневров.
Массовое ДТП из 12 машин на Обводное шоссе под Тольятти 14 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU