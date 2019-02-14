В Тольятти на Обводном шоссе из-за снегопада и гололеда в аварию попали более 10 машин

СЕГОДНЯ 10:58 2019-02-14T11:00:39+03:00

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Снегопад, который обрушился на Самарскую область в четверг, 14 февраля, резко увеличил количество ДТП на дорогах. Так, на Обводном шоссе в Тольятти в аварию попали более десятка машин. Некоторые из них перекрыли проезжую часть, другие же с различными повреждениями "оккупировали" обочины.

- На дороге гололед и очень плохая видимость. Я насчитал около 20 авто, которые попали в ДТП. Может, их еще больше. Очень скользко! На месте уже работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики, - рассказал один из автомобилистов.

По словам местных жителей, на дороге уже начала образовываться пробка. Водителей призывают быть осторожнее и не совершать резких маневров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/691813" frameborder="0"></iframe> Массовое ДТП из 12 машин на Обводное шоссе под Тольятти 14 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU