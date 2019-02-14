2019-02-14T16:38:38+03:00
Происшествия

В Самаре Renault Logan зажало между трамваем и сугробом

По словам очевидцев, водитель легковушки не заметил состав из-за навалов снега
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Авария произошла перед остановкой "Солнечная"Авария произошла перед остановкой "Солнечная"Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Днем в четверг, 14 февраля, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Ново-Садовой перед остановкой "улица Солнечная" столкнулись трамвай и автомобиль Renault Logan.

- Водитель иномарки не заметил трамвай, потому что там и справа, и слева навалены большие сугробы. Он попытался затормозить, но из-за наледи не смог. В итоге его зацепил трамвай. В том месте пока на рельсы не вылезешь, ничего не увидеть. Снег не чистится совсем, - рассказали местные жители.

От удара у трамвая разбилось стекло в двери Фото: соцсети

От удара у трамвая разбилось стекло в двериФото: соцсети

Информации и том, пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, нет. Судя по фотографиям, которые очевидцы опубликовали в соцсетях, у легковушки повреждены капот и бампер. Ее зажало между трамваем и сугробом. У трамвая пострадала стеклянная дверь. Она от удара разбилась вдребезги. Из-за аварии на некоторое время движение транспорта там было затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ремонт теплотрассы на Первомайской в Самаре завершат до конца сегодняшнего дня
В Самаре из-за коммунальной неприятности на Полевой автобусы пустили в объезд
Расследованием дела полковника Веры Рабинович, попавшейся на взятке в Самаре, занимаются в Нижнем Новгороде
В Самаре на улицах Комсомольской и Куйбышева протянут новую троллейбусную линию
Для строительства моста через Волгу под Тольятти изымут землю и недвижимость
На турнир по FIFA 2019 на «Самара Арене» заявились уже 400 участников
В Самаре из-за порыва теплотрассы на Полевой остались без горячей воды 15 домов, 2 детсада и 1 больница
В Самаре пьяный пешеход разбил своим телом лобовое стекло «Приоры»
Топ-5 мест Самары для романтичных селфи и красивых видео
Все для борьбы с гололедом: на дороги Самары высыпят до 250 тонн реагентов
На прилавке в самарском супермаркете нашли просроченный сыр