В Самаре Renault Logan зажало между трамваем и сугробом
Днем в четверг, 14 февраля, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Ново-Садовой перед остановкой "улица Солнечная" столкнулись трамвай и автомобиль Renault Logan.
- Водитель иномарки не заметил трамвай, потому что там и справа, и слева навалены большие сугробы. Он попытался затормозить, но из-за наледи не смог. В итоге его зацепил трамвай. В том месте пока на рельсы не вылезешь, ничего не увидеть. Снег не чистится совсем, - рассказали местные жители.
От удара у трамвая разбилось стекло в двериФото: соцсети
Информации и том, пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, нет. Судя по фотографиям, которые очевидцы опубликовали в соцсетях, у легковушки повреждены капот и бампер. Ее зажало между трамваем и сугробом. У трамвая пострадала стеклянная дверь. Она от удара разбилась вдребезги. Из-за аварии на некоторое время движение транспорта там было затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU