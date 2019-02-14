В Самаре Renault Logan зажало между трамваем и сугробом

СЕГОДНЯ 16:38 2019-02-14T16:38:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем в четверг, 14 февраля, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Ново-Садовой перед остановкой "улица Солнечная" столкнулись трамвай и автомобиль Renault Logan.

- Водитель иномарки не заметил трамвай, потому что там и справа, и слева навалены большие сугробы. Он попытался затормозить, но из-за наледи не смог. В итоге его зацепил трамвай. В том месте пока на рельсы не вылезешь, ничего не увидеть. Снег не чистится совсем, - рассказали местные жители.

От удара у трамвая разбилось стекло в двериФото: соцсети

Информации и том, пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, нет. Судя по фотографиям, которые очевидцы опубликовали в соцсетях, у легковушки повреждены капот и бампер. Ее зажало между трамваем и сугробом. У трамвая пострадала стеклянная дверь. Она от удара разбилась вдребезги. Из-за аварии на некоторое время движение транспорта там было затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU