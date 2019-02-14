Прокуратура нашла у ТТУ полузатопленный теплоход и потребовала достать его из Волги

СЕГОДНЯ 18:43 2019-02-14T18:46:56+03:00

Теплоход наполовину затонул и разрушен, его уже нельзя использовать по назначению Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Самарская межрайонная природоохранная прокуратура добивается через суд освобождения Саратовского водохранилища от полузатопленного теплохода, который находится в ведении МП "Трамвайно-троллейбусное управление Самары".

- Пассажирское судно было найдено в июле прошлого года на берегу базы отдыха "Родничок" напротив пристани села Рождествено. В ходе обследования выяснилось, что теплоход разрушен, затоплен и фактически является промышленном отходом, - рассказали сотрудники надзорного ведомства.

Минувшей осенью прокуратура потребовала от директора муниципального предприятия убрать теплоход, но нарушения так и не были устранены. В итоге сотрудники ведомства направили иск в Ленинский районный суд Самары. Во вторник, 12 февраля, служители Фемиды рассмотрели обращение прокуроров и полностью удовлетворили их требования. Теперь ТТУ все-таки придется освободить акваторию Волги от полузатонувшего теплохода. Пока постановление суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU