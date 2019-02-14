Под Сызранью фура вылетела с дороги в кювет и снесла опору
По предварительным данным, никто не пострадал
Кабину большегруза свернуло набок после съезда в кювет
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Сегодня днем, 14 февраля, на трассе М-5 "Урал" на подъезде к Сырани произошло серьезное ДТП. Там в районе поселка Западный вылетел с дороги грузовик, сообщают в соцсетях очевидцы.
По предварительным данным, большегруз ехал со стороны Москвы в направлении Самары. В какой-то момент водитель фуры не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. По пути большегруз снес еще и опору уличного освещения.
Пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, пока не известно. В настоящее время подробности аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU