Под Сызранью фура вылетела с дороги в кювет и снесла опору

СЕГОДНЯ 19:36 2019-02-14T19:36:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 14 февраля, на трассе М-5 "Урал" на подъезде к Сырани произошло серьезное ДТП. Там в районе поселка Западный вылетел с дороги грузовик, сообщают в соцсетях очевидцы.

По предварительным данным, большегруз ехал со стороны Москвы в направлении Самары. В какой-то момент водитель фуры не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. По пути большегруз снес еще и опору уличного освещения.

Пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, пока не известно. В настоящее время подробности аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU