2019-02-14T19:36:54+03:00
Происшествия

Под Сызранью фура вылетела с дороги в кювет и снесла опору

По предварительным данным, никто не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
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Кабину большегруза свернуло набок после съезда в кюветКабину большегруза свернуло набок после съезда в кювет
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Сегодня днем, 14 февраля, на трассе М-5 "Урал" на подъезде к Сырани произошло серьезное ДТП. Там в районе поселка Западный вылетел с дороги грузовик, сообщают в соцсетях очевидцы.

По предварительным данным, большегруз ехал со стороны Москвы в направлении Самары. В какой-то момент водитель фуры не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. По пути большегруз снес еще и опору уличного освещения.

Пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, пока не известно. В настоящее время подробности аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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