Не выдержала тяжести снега: в Самаре на Водников рухнула крыша жилого дома

СЕГОДНЯ 11:05 2019-02-15T11:11:55+03:00

Всех жильцов эвакуировали из здания

Изменить размер текста: A A

Утром в пятницу, 15 февраля, в Самарском районе областной столицы произошло ЧП. Там частично обрушился двухэтажный жилой дом на улице Водников, 31.

- Из-за снега рухнула крыша дома. Здание 1902 года постройки, оно давно уже находится в аварийном состоянии. На место ЧП вызвали сотрудников МЧС. Всех людей эвакуировали из дома, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" местные жители.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Судя по фотографиям очевидцев, крыша "легла" на чердак и повредила кирпичную кладку. Территорию возле дома завалило обломками кирпича. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиция.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и полицейскиеФото: Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU