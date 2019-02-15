В Жигулевске пройдет митинг против роста цен и «мусорного налога»

СЕГОДНЯ 14:54 2019-02-15T14:54:01+03:00

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В субботу, 16 февраля, в Жигулевске пройдет всероссийская акция протеста против роста цен, тарифов и нового мусорного тарифа. Об этом сообщил депутат Самарской губернской думы от фракции КПРФ Михаил Матвеев.

- Акция протеста пройдет в 11:00 на площади Мира около памятника В.И. Ленину. Акция проводится Жигулевским горкомом КПРФ и согласована с властями. Я тоже приму в ней участие, - рассказал парламентарий.

Организаторы митинга призывают горожан прийти на митинг, выразить свое несогласие с увеличением цен и тарифов, а также потребовать возвращения льгот пенсионерам и инвалидам.

ИСТОЧНИК KP.RU