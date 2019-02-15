Двоих тольяттинцев будут судить за поджог Land Cruiser за 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:45 2019-02-15T16:45:46+03:00

Зачем мужчины решили уничтожить чужой автомобиль, пока не известно

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В Тольятти двое местных жителей в ближайшее время предстанут перед судом. Их обвиняют в умышленном уничтожении чужого внедорожника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- По версии следствия, тольяттинцы, находясь на территории 6 квартала Автозаводского района, сожгли автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью более 2 миллионов рублей, - рассказали сотрудники надзорного ведомства.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в Автозаводской районный суд Тольятти. Известно, что мужчины свою вину не признают.

ИСТОЧНИК KP.RU