2019-02-15T16:45:46+03:00
Происшествия

Двоих тольяттинцев будут судить за поджог Land Cruiser за 2 млн рублей

Зачем мужчины решили уничтожить чужой автомобиль, пока не известно
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Самарской областиФото: ГУ МЧС по Самарской области
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В Тольятти двое местных жителей в ближайшее время предстанут перед судом. Их обвиняют в умышленном уничтожении чужого внедорожника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- По версии следствия, тольяттинцы, находясь на территории 6 квартала Автозаводского района, сожгли автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью более 2 миллионов рублей, - рассказали сотрудники надзорного ведомства.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в Автозаводской районный суд Тольятти. Известно, что мужчины свою вину не признают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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