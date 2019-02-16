В Самаре полицейские ищут мужчину, который напал на женщину в гаражах на Карла Маркса
Полицейские разыскивают мужчину, который 20 января в период с 7-30 до 8 утра в гаражном массиве возле дома № 20 на проспекте Карла Маркса напал на 32-летнюю местную жительницу. Как стало известно "КП-Самара" от собственных источников, речь идет о преступлении сексуального характера.
- Правоохранителями проведен осмотр места происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения. С целью установления возможных свидетелей и очевидцев опрошены жильцы домов, работники торговых и общественных организаций, расположенных в непосредственной близости от места происшествия, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Оперативники установили приметы подозреваемого и со слов потерпевшей составили его фоторобот. Ориентировка доведена до личного состава полиции Самарского гарнизона, сотрудников Росгвардии и общественников.
Сейчас стражи порядка продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-40 лет, славянской внешности, рост 180-185 см, среднего телосложения, волосы темные средней длины.
Был одет: куртка темного цвета с капюшоном, перчатки черного цвета.
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет информацией о личности или местонахождении подозреваемого, с просьбой сообщить по тел.: 8 (846)3737406, 8-9370-627007 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
Розыск насильника в Самаре .
ИСТОЧНИК KP.RU