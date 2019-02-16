В Самаре автолюбитель на "Лада Весте" протаранил рекламный щит

СЕГОДНЯ 11:31 2019-02-16T11:31:27+03:00

По мнению очевидцев, водитель не справился с управлением Фото: соцсети

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Вчера вечером, в пятницу 15 февраля, в областной столице произошло ДТП. "Лада Веста" влетела в рекламный щит в районе пересечения улиц Гагарина и Запорожской.

- Непонятно, как все вышло. Скорее всего водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Не удивительно, учитывая какая каша на дорогах из-за снега, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самары" очевидцы.

Авария случилась в непосредственной близости от пешеходного перехода. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Отметим, что в социальных сетях местные жители выложили сразу несколько фотографий этого происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU