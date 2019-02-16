В центре Самары столкнулись такси и внедорожник, очевидцы сделали фото
Сегодня днем, в субботу 16 февраля, в центре областной столицы произошло ДТП. На улице Полевой, недалеко от "Макдоналдса", столкнулся автомобиль такси "Равон Джентра" и внедорожник "Ленд Ровер Фрилендер".
- Момент столкновения я не видел. Могу предположить, что водитель внедорожника совершил поворот со второй полосы в праву. Возможно, это и спровоцировало аварию, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" очевидец событий Иван П.
В социальных сетях люди между тем подшучивают над таксистом. ДТП с участием его коллег в последнее время не редкость. Пользователи не исключают, что это из-за того, что водители постоянно смотря в навигатор, а не на дорогу. Отметим, что в указанном происшествии обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU