2019-02-17T12:40:00+03:00
Происшествия

В Самаре пьяный неадекват на «китайце» устроил массовое ДТП и сбил двух человек

Задержать мужчину смогли очевидцы
Кирилл КАРИМОВ
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Машина предполагаемого виновника превратилась в груду хламаМашина предполагаемого виновника превратилась в груду хламаФото: СОЦСЕТИ
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В воскресенье, 17 феврале около часа ночи на пересечении улиц Гагарина и Аврора серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщают очевидцы.

- Я ехал по Авроре в сторону Гагарина, на встречу на красный пронесся автомобиль на высокой скорости изрядно виляя, - вспоминает Александр Т., ставший свидетелем аварии. - Итог сбиты 2 человека, протаранено 3 автомобиля.

Оба пострадавших были госпитализированы, а припаркованные «Тойота Королла», «Школа Йети» и «Хендай Солярис» оказались повреждены. Как утверждают очевидцы, водитель «Черри Амулет» после столкновения попытался скрыться во дворах, но был задержан местными жителями и передан подоспевшим полицейским. В причинах аварии и был ли пьян мужчина будут разбираться правоохранители.

Припаркованным авто крепко досталось Фото: СОЦСЕТИ

Припаркованным авто крепко досталосьФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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