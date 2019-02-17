В Самаре пьяный неадекват на «китайце» устроил массовое ДТП и сбил двух человек
В воскресенье, 17 феврале около часа ночи на пересечении улиц Гагарина и Аврора серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщают очевидцы.
- Я ехал по Авроре в сторону Гагарина, на встречу на красный пронесся автомобиль на высокой скорости изрядно виляя, - вспоминает Александр Т., ставший свидетелем аварии. - Итог сбиты 2 человека, протаранено 3 автомобиля.
Оба пострадавших были госпитализированы, а припаркованные «Тойота Королла», «Школа Йети» и «Хендай Солярис» оказались повреждены. Как утверждают очевидцы, водитель «Черри Амулет» после столкновения попытался скрыться во дворах, но был задержан местными жителями и передан подоспевшим полицейским. В причинах аварии и был ли пьян мужчина будут разбираться правоохранители.
Припаркованным авто крепко досталосьФото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU