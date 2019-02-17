2019-02-17T14:02:27+03:00
Происшествия

На Алексея Толстого в Самаре столкнулись две иномарке: пострадали два малыша

Водитель «Нексии» грубо нарушил ПДД
Кирилл КАРИМОВ
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Легковушка серьезно пострадалаЛегковушка серьезно пострадалаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Днем в субботу, 16 февраля, в центре Самары произошла автомобильная авария, в которой пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

53-летний водитель «Дэу Нексии» ехал стороны ул. Водников в направлении ул. Степана Разина, и напротив дома №25 по ул. Комсомольской не пропустил пикап «Ссанг Йонг Актион Спортс», который двигался по главной дороге. Внедорожник врезался в бок легковушке, в результате чего пострадали 61-летний мужчина и двухлетняя девочка. Кроме того, незначительные травмы получил двухлетний мальчик из «Ссанг Йонга».

Все пострадавшие получили медпомощь на месте и были отпущены домой. Как выяснили правоохранители, водитель «Нексии» не только нарушил правила ПДД, но и перевозил ребенка вне удерживающего устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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