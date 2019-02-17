На Ново-Садовой в Самаре 16-летний парень попал под трамвай №20

СЕГОДНЯ 16:11 2019-02-17T16:11:00+03:00

Движение общественного транспорта было парализовано Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

В субботу, 16 февраля, в Самаре напротив КРЦ «Звезда» произошло ДТП с участием трамвая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Водитель трамвая №20 ехал со стороны проспекта Масленникова в направлении проспекта Ленина. У дома №139 на Ново-Садовой общественный транспорт сбил 16-летнего подростка, который перебегал пути вне пешеходного перехода.

Подросток получил тяжёлые травмы. Он был госпитализирован в первую городскую больницу. Сейчас полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU