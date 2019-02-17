На Ново-Садовой в Самаре 16-летний парень попал под трамвай №20
Подросток был госпитализирован
Движение общественного транспорта было парализованоФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В субботу, 16 февраля, в Самаре напротив КРЦ «Звезда» произошло ДТП с участием трамвая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
Водитель трамвая №20 ехал со стороны проспекта Масленникова в направлении проспекта Ленина. У дома №139 на Ново-Садовой общественный транспорт сбил 16-летнего подростка, который перебегал пути вне пешеходного перехода.
Подросток получил тяжёлые травмы. Он был госпитализирован в первую городскую больницу. Сейчас полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU