В Самарской области водитель без прав, уходя от погони, протаранил две патрульные машины и иномарку

СЕГОДНЯ 07:57 2019-02-18T07:58:06+03:00

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Настоящая гонка с преследованием развернулась недавно в Самарской области. Началась она с того, что сотрудники ГИБДД попытались остановить на улице Гагарина водителя автомобиля ВАЗ-2108. Проигнорировав это требование, нарушитель проехал мимо полицейских и устремился на улицу Киевскую. Там водитель отечественной легковушки протаранил «Рено Логан», а затем, двигаясь задним ходом, врезался в патрульный автомобиль «Лада Приора».

Затем погоня продолжилась уже за городом. Нарушитель попытался скрыться от полицейских по дороге Самара - Большая Черниговка - до границы с республикой Казахстан. Однако и тут произошло еще одно ДТП. На 40 км трассы в районе села Дубовый Умет автомобилист повредил еще одну патрульную машину. На этот раз это был автомобиль ВАЗ-2114 полка ДПС ГИБДД УМВД по Самаре. Задержать нарушителя удалось примерно через 9 км от места последнего ДТП. В районе села Яблоневый Овраг водитель «восьмерки» вылетел с дороги в кювет. Нарушителем оказался 21-летний молодой человек, который не имел водительских прав. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Последствия погони за нарушителем

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, за время погони парень несколько раз серьезно нарушил ПДД: оставил место ДТП, выехал на встречную полосу и не уступил дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом движения. На нарушителя было составлено несколько административных протоколов. В ближайшее время его судьбу решит мировой судья Волжского района.

ИСТОЧНИК KP.RU