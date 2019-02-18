Трассу М-5 в Сызранском районе из-за ДТП закрыли для движения
Сейчас спецслужбы устраняют последствия происшествия
Для движения закрыли участок на 869 км трассы М-5Фото: Архив "КП"
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В понедельник, 18 февраля, на 869 километре трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе произошло серьезное ДТП с участием фуры. Из-за этого движение там оказалось парализовано.
- С 15:30 на 869 километре автодороги М-5 временно закрыто движение транспорта. Сейчас спецслужбы занимаются устранением последствий аварии, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».
В настоящее время обстоятельства ДТП, а также есть ли в результате случившегося пострадавшие, пока неизвестны. Подробности происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU