Трассу М-5 в Сызранском районе из-за ДТП закрыли для движения

СЕГОДНЯ 14:57 2019-02-18T15:00:59+03:00

Для движения закрыли участок на 869 км трассы М-5 Фото: Архив "КП"

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В понедельник, 18 февраля, на 869 километре трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе произошло серьезное ДТП с участием фуры. Из-за этого движение там оказалось парализовано.

- С 15:30 на 869 километре автодороги М-5 временно закрыто движение транспорта. Сейчас спецслужбы занимаются устранением последствий аварии, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

В настоящее время обстоятельства ДТП, а также есть ли в результате случившегося пострадавшие, пока неизвестны. Подробности происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU