Дорогу в село Подстепки под Тольятти занесло снегом: транспорт блокирован, люди готовятся ночевать в белом плену
С новым приступом природной стихии в Самарской области значительно ухудшилась и ситуация на дорогах в регионе. Так, вечером в понедельник, 18 февраля, оказалась заметена дорога, связывающая село Подстепки и поселок Приморский в Ставропольском районе области под Тольятти.
- Дорогу полностью замело, уже полтора часа никакого движения, весь транспорт увяз и стоит, - рассказывает тольяттинец Евгений Халилов. - Пока есть горючее, а дойти пешком рискованно, сильная метель. Сотни людей готовы ночевать в машинах.
Как сообщил директор МКУ «Центр гражданской защиты Тольятти» Андрей Дербенев, на помощь заблокированным вышла спецтехника, которая пробивает коридор.
- ГИБДД частично перекрыли дорогу с Московского на Подстепки, - поясняет спасатель. – На трассе трактора пробивают дорогу в обоих направлениях. В ближайшее время движение должно восстановиться.
Тем временем, очевидцы происходящего просят тех, кто застрял в снежном аду, обозначать себя всеми возможными способами.
- ВНИМАНИЕ ВСЕМ, кто стоит в пробке в Подстепках, у кого есть дети, и закончился бензин, проходите в машину "скорой помощи", - пишут в соцсетях. - СЕБЯ ОБОЗНАЧИМ ПРОБЛЕСКОВЫМИ МАЯЧКАМИ.
В региональном МЧС отметили, что ситуация в Подстепках на контроле и на месте работают дорожные службы.
Под Тольятти занесло снегом дорогу с десятками автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU