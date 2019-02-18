2019-02-18T22:03:54+03:00
Происшествия

Дорогу в село Подстепки под Тольятти занесло снегом: транспорт блокирован, люди готовятся ночевать в белом плену

На помощь людям идет спецтехника, но стихия пока сильнее
Кирилл КАРИМОВ
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ГИБДД не пропускает водителей на заблокированный участокГИБДД не пропускает водителей на заблокированный участокФото: СОЦСЕТИ
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С новым приступом природной стихии в Самарской области значительно ухудшилась и ситуация на дорогах в регионе. Так, вечером в понедельник, 18 февраля, оказалась заметена дорога, связывающая село Подстепки и поселок Приморский в Ставропольском районе области под Тольятти.

- Дорогу полностью замело, уже полтора часа никакого движения, весь транспорт увяз и стоит, - рассказывает тольяттинец Евгений Халилов. - Пока есть горючее, а дойти пешком рискованно, сильная метель. Сотни людей готовы ночевать в машинах.

Как сообщил директор МКУ «Центр гражданской защиты Тольятти» Андрей Дербенев, на помощь заблокированным вышла спецтехника, которая пробивает коридор.

- ГИБДД частично перекрыли дорогу с Московского на Подстепки, - поясняет спасатель. – На трассе трактора пробивают дорогу в обоих направлениях. В ближайшее время движение должно восстановиться.

Тем временем, очевидцы происходящего просят тех, кто застрял в снежном аду, обозначать себя всеми возможными способами.

- ВНИМАНИЕ ВСЕМ, кто стоит в пробке в Подстепках, у кого есть дети, и закончился бензин, проходите в машину "скорой помощи", - пишут в соцсетях. - СЕБЯ ОБОЗНАЧИМ ПРОБЛЕСКОВЫМИ МАЯЧКАМИ.

В региональном МЧС отметили, что ситуация в Подстепках на контроле и на месте работают дорожные службы.

Под Тольятти занесло снегом дорогу с десятками автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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