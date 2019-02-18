Никуда не выезжайте: в Самарской области МЧС приготовились бороться с последствиями метели и снегопада
В понедельник, 18 февраля, в регион пришли тяжелые погодные условия, обострившие и без того сложную ситуацию на дорогах и в городах Самарской области. Из-за этого ограниченно движение большегрузов на трассах М-5 «Урал» и Р226 «Самара-Волгоград», сообщает региональное правительство.
- Оранжевый уровень опасности Самарской области, - добавили в правительстве. - По поручению главы региона Дмитрия Азарова все службы переведены в режим повышенной готовности.
В ГУ МЧС по Самарской области предупредили, что из-за снегопада и усиления ветра до 20 м/с находится на улице не безопасно. В ведомстве просят жителей области воздержаться от использования личного автотранспорта в ночное и дневное время 19 февраля.
Прямо сейчас в Жигулевске у автовокзала и Сызранском районе на 879 км трассы М5 развернули пункты обогрева для граждан, которых стихия застала врасплох на дороге.
По предварительной информации, ограничение движения будет действовать до 8:00 утра, а оранжевый уровень опасности до 12.00 19 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU