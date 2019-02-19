Под Тольятти из снежного плена вызволяли микроавтобус с 8 пассажирами

СЕГОДНЯ 08:14 2019-02-19T11:28:18+03:00

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Сильная метель, которая разыгралась в Самарской области вечером в понедельник, 18 февраля, привела к серьезными проблемам на дорогах. Так, в Ставропольском районе маршрутка с 8 пассажирами попала в снежный плен. Люди уже начали замерзать, а помощь к ним долго не могла пробиться через снежные заносы.

Снежная угроза сверху: в Самаре от лавин с домов страдают и гибнут люди, рушатся целые крыши 00:00 00:00

- Микроавтобус марки "Богдан" застрял на дороге между Севрюкаево и Сосновым Солонцом. Он двигался по маршруту № 323 "Севрюкаево - Тольятти". Всего в салоне находилось 9 человек: водитель и 8 пассажиров. Детей там не было, - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Чтобы освободить автобус из снежного плена, дорожникам пришлось расчистить путь длиной в 5 километров. После этого он благополучно продолжил движение по своему маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU