2019-02-19T09:34:26+03:00
Происшествия

Кольцо встало: на Московском шоссе — Луначарского грузовик ТТУ опрокинулся на бок и перекрыл дорогу

Сейчас машину пытаются вернуть на все четыре колеса с помощью крана
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: samara.dtp.officialФото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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Утром во вторник, 19 февраля, на кольце Московского шоссе и улицы Луначарского в Самаре произошло серьезное ДТП. Там на съезде с развязки опрокинулся набок грузовик аварийной бригады ТТУ.

- ЗИЛ не вошел в поворот и упал. В итоге дорога в сторону центра города оказалась полностью перекрыта. Все кольцо теперь стоит, - сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Водителю пришлось выбираться из кабины через пассажирскую дверь. Сейчас на место ДТП уже подъехал кран и пытается поднять грузовик.

Из-за падения грузовика движение на кольце оказалось полностью парализовано Фото: соцсети

Из-за падения грузовика движение на кольце оказалось полностью парализованоФото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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