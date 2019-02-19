Кольцо встало: на Московском шоссе — Луначарского грузовик ТТУ опрокинулся на бок и перекрыл дорогу
Утром во вторник, 19 февраля, на кольце Московского шоссе и улицы Луначарского в Самаре произошло серьезное ДТП. Там на съезде с развязки опрокинулся набок грузовик аварийной бригады ТТУ.
- ЗИЛ не вошел в поворот и упал. В итоге дорога в сторону центра города оказалась полностью перекрыта. Все кольцо теперь стоит, - сообщают очевидцы в соцсетях.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Водителю пришлось выбираться из кабины через пассажирскую дверь. Сейчас на место ДТП уже подъехал кран и пытается поднять грузовик.
Из-за падения грузовика движение на кольце оказалось полностью парализованоФото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU