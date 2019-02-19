Движение перекрыто: на трассе М-5 под Тольятти столкнулись семь машин

СЕГОДНЯ 10:54 2019-02-19T10:58:06+03:00

В настоящее время спецслужбы устраняют последствия аварии

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Утром во вторник, 19 февраля, на трассе М-5 "Урал" в Ставропольском районе произошло массовое ДТП. Там около села Зеленовка столкнулись семь автомобилей.

- С 9:30 на 986 километре трассы М-5 временно закрыто движение транспорта в сторону Тольятти. Сейчас спецслужбы устраняют последствия аварии, - сообщили в пресс-службе ФКУ "Поволжуправтодор".

По данным ведомства, проезд ограничен только в одну сторону. В направлении Самары дорога полностью свободна для движения.

ИСТОЧНИК KP.RU