2019-02-19T13:42:49+03:00
Происшествия

На трассе М-5 в Самарской области столкнулись «паровозиком» легковушка и два грузовика

В результате аварии пострадал один человек
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Днем во вторник, 19 февраля, на 986 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе произошло серьезное ДТП. Там столкнулись легковая Toyota, ГАЗон NEXT и ГАЗ-3310 «Валдаи ».

- Легковушка и два грузовика двигались друг за другом. Они ехали со стороны Самары в направлении Тольятти, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадал только один человек — водитель «Валдая». Медики оказали ему помощь на месте. Из-за аварии движение по трассе на некоторое время оказалось парализовано. Сейчас дорога свободна для проезда. Обстоятельства и подробности происшествия предстоит установить полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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