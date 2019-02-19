2019-02-19T20:16:57+03:00
Происшествия

Из-за ДТП в Самаре на ул. Утевской образовалась пробка

У одного из пострадавших авто нос разбит практически вдребезги
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Автомобили встретились и перекрыли дорогуАвтомобили встретились и перекрыли дорогу
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В Самаре на ул. Утевской произошло ДТП. Два автомобиля столкнулись практически напротив воинской части и заняли практически всю полосу, так что другим участникам движения приходилось объезжать их по встречке.

- Проверка проводится, пострадавших в ДТП нет, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

По словам других автомобилистов, на этом участке столкновения нередкие: здесь часто паркуются на обочине, Из-за этого не видно пешеходов, переходящих дорогу, а также невозможно проехать, особенно на грузовом авто. Местные жители предлагают сделать здесь стоянку, по их мнению это сделает участок менее аварийным.

Судя по видео участниками аварии стали служащие как раз этой воинской части. По крайней мере, именно они стояли рядом с автомобилем.

Автомобили столкнулись в аварии на Утевской в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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