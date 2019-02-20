В Самарской области полностью восстановили движение на подъездной дороге к Оренбургу

СЕГОДНЯ 08:01 2019-02-20T08:47:51+03:00

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В среду, 20 февраля, на подъездной дороге к Оренбургу от трассы М-5 "Урал" в Самарской области полностью восстановили движение транспорта. С 9 часов утра все автомобили могут свободно проехать по дороге.

- Ограничение, введенное на период сильной метели на участке с 97 по 129 километр в Нефтегорском и Алексеевском районах, полностью снято. Проезд открыт для всех видов транспорта, - сообщили в пресс-службе ФКУ "Поволжуправтодор".

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Напомним, ограничение на движение по трассе ввели еще вечером 18 февраля. Все это время дорожникам приходилось в усиленном режиме расчищать проезжие части от снега. Вечером во вторник, 19 февраля, дорогу открыли для движения легковых автомобилей, теперь же по ней могут проехать и грузовики.

ИСТОЧНИК KP.RU