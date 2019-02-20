Хищник вышел на охоту: в Самарской области объявился волк

СЕГОДНЯ 11:17 2019-02-20T11:17:31+03:00

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Сотрудники национального парка «Самарская Лука» провели первый этап зимнего маршрутного учета (ЗМУ) зверей. Проверка показала, что численность популяций некоторых видов млекопитающих заметно возросла. Однако некоторых животных на территории нацпарка уже давно нет. К ним относятся хорь, ласка и рысь. Согласно ЗМУ, в «Самарской Луке» не обитает и волк, однако недавно хищник попал в объектив фотоловушки.

- Волк был замечен 10 февраля на территории Рождественского объединенного участкового лесничества. Он успешно поохотился на косулю. Присутствие хищника в наших лесах крайне важно для сохранения устойчивости всей лесной экосистемы, - рассказали представители нацпарка.

Отметим, что в «Самарской Луке», помимо волка, были зафиксированы и другие животные, которые уже давно не появлялись на этой территории. К примеру, впервые за последние четыре сезона в нацпарке объявилась белка. Также специалисты обнаружили на некоторых пойменных участках норку, предположительно, американскую, которой не было там около двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU