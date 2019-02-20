2019-02-20T22:51:45+03:00
Происшествия

В Самарской области опрокинулась цистерна бензовоза

Часть топлива разлилась по проезжей части
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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После прибытия пожарные смыли горючее с дорожного полотна. Фото: ФГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" ПСО № 36После прибытия пожарные смыли горючее с дорожного полотна. Фото: ФГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" ПСО № 36
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В Самарской области рано утром в среду, 20 февраля, на дороге перевернулась цистерна бензовоза. Произошло это на 14 километре трассы Подъем-МихайловкаАлексеевка в районе 4:37. К месту ЧП направили два пожарных расчета, сообщает ФГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» ПСО № 36. В цистерне было топливо, оно разлилось по проезжей части. После прибытия пожарные смыли горючее с дорожного полотна.

Фото: ФГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" ПСО № 36

Фото: ФГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" ПСО № 36

- Спасатели провели аварийно- спасательные работы и смыв ГСМ с дорожного покрытия. Пострадавших и погибших нет, - говорится в сообщении.

Жителей Нефтегорского района просят быть аккуратными на дороге и соблюдать ПДД.

Фото: ФГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" ПСО № 36

Фото: ФГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" ПСО № 36

ИСТОЧНИК KP.RU

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