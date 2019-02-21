2019-02-21T08:57:30+03:00
Происшествия

В Самаре водитель BMW снес пешеходное ограждение и врезался в забор Струковского сада

По предварительным данным, авария обошлась без пострадавших
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ДТП 163 СамараФото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
Изменить размер текста:

Утром в четверг, 21 февраля, в Ленинском районе Самары произошло серьезное ДТП. Там водитель дорогой иномарки протаранил забор Струковского сада.

- На пересечении улиц Куйбышева и Шостаковича водитель автомобиля BMW X6 не справился с управлением и вылетел с дороги. Сначала он снес пешеходное ограждение, а затем врезался в столб забора парка, - поделились в соцсетях очевидцы.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Что касается машины, то она получила различные механические повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре автобус с пассажирами застрял на заснеженной дороге
ХК ЦСК ВВС в выездном матче уступил ХК «Саров»
На пьяного дебошира, которого сняли с рейса Самара — Гоа, составили протокол за мелкое хулиганство
Хоккейная «Лада» на выезде разгромила ХК «Тамбов»
Ждут, пока кого нибудь убьет? Жители Самары обнаружили на проводах над тротуаром громадную ледяную глыбу
В Самарской области опрокинулась цистерна бензовоза
В Самаре во дворе дома в снегу застряла машина реанимации
В Самаре суд не стал выпускать на свободу экс-главу департамента строительства Сергея Рубакова
Тарифы на тепло и горячую воду в Самарской области с 1 июня вырастут на 3%
Борьба с онкологией и бережливая поликлиника: Дмитрий Азаров рассказал, как в Самарской области уже выполняют поручения президента
Девушки-боксеры из Самарской области завоевали 6 медалей на чемпионате ПФО
Самарским ветеранам труда предпенсионного возраста будут платить ЕДВ из облбюджета
Мимы, мастер-классы и выступления уличных театров: появилась программа зимнего фестиваля «Пластилиновый дождь»
Компания «АКОМ» вошла в топ-15 национального рейтинга «ТехУспех-2018»
Экс-начальника отделения ГИБДД Самары, пойманного на взятке щебнем, уличили в «вымогательстве» канцтоваров
Турнир ММА «Битва на Волге 10» пройдет на «Лада-Арене» в Тольятти
«Решетка скоро провалится в ад»: в Самаре на Московском шоссе появилась новая колея
Найти и обезвредить: в Самарской области спецназ уничтожил кочующие отряды «боевиков»
После киберспортивного турнира на «Самара Арене» у организаторов пропали шесть геймпадов и диск FIFA 2019