В Самаре водитель BMW снес пешеходное ограждение и врезался в забор Струковского сада

СЕГОДНЯ 08:57 2019-02-21T08:57:30+03:00

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Утром в четверг, 21 февраля, в Ленинском районе Самары произошло серьезное ДТП. Там водитель дорогой иномарки протаранил забор Струковского сада.

- На пересечении улиц Куйбышева и Шостаковича водитель автомобиля BMW X6 не справился с управлением и вылетел с дороги. Сначала он снес пешеходное ограждение, а затем врезался в столб забора парка, - поделились в соцсетях очевидцы.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Что касается машины, то она получила различные механические повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU