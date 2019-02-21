В Самаре водитель BMW снес пешеходное ограждение и врезался в забор Струковского сада
По предварительным данным, авария обошлась без пострадавших
Фото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Утром в четверг, 21 февраля, в Ленинском районе Самары произошло серьезное ДТП. Там водитель дорогой иномарки протаранил забор Струковского сада.
- На пересечении улиц Куйбышева и Шостаковича водитель автомобиля BMW X6 не справился с управлением и вылетел с дороги. Сначала он снес пешеходное ограждение, а затем врезался в столб забора парка, - поделились в соцсетях очевидцы.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Что касается машины, то она получила различные механические повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU