2019-02-21T12:47:55+03:00
Общество

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного снега и ветра

Жителям региона советуют переждать непогоду дома
Анастасия ФИЛАТОВА
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На улицу сегодня без особой надобности выходить не стоитНа улицу сегодня без особой надобности выходить не стоитФото: Влад КОМЯКОВ
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Непогода продолжает проверять на прочность жителей Самарской области. По данным Приволжского УГМС, в четверг, 21 февраля, в регионе ожидаются сильный снег, метель и юго-западный ветер с порывами 10-15 м/с. На дорогах возможны снежные заносы. В связи с этим в Самарской области был установлен желтый уровень опасности.

- Существует потенциальная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за сильных осадков и порывов ветра, поэтому на территории региона вводится желтый уровень погодной опасности, - отметили в ГУ МЧС по Самарской области.

Сотрудники оперативного ведомства рекомендуют жителям губернии по возможности не выходить из зданий, держаться подальше от деревьев, ЛЭП и рекламных конструкций. Водителям МЧС советует быть осторожнее и внимательнее на дорогах, а если же непогода застала за рулем, то переждать ее на обочине с включенными аварийными огнями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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