2019-02-21T15:46:07+03:00
Происшествия

Самарский спортсмен «погорел» на посылке со стероидами из Беларуси

Мужчине грозит уголовный срок за запрещенные вещества
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарская таможняФото: Самарская таможня
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Сотрудники Самарской таможни задержали при получении посылки 32-летнего жителя областной столицы. Мужчину подозревают в контрабанде запрещенных сильнодействующих веществ.

- Я хотел достигнуть лучших спортивных результатов, поэтому нашел сайт, где продавались анаболические стероиды из Республики Беларусь, и заказал препараты, - объяснил задержанный.

Экспертиза показала, что в посылке находились вещества, содержащие «тестостерон энонтат» и «дростанолон пропионат» общей массой 30,02 грамм. Они относятся к сильнодействующим и запрещены к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза и международной пересылке. В отношении самарского спортсмена возбудили уголовное дело. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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