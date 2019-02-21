В Самаре откроется почетное консульство Швейцарии

СЕГОДНЯ 16:09 2019-02-21T16:09:53+03:00

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В Самарскую область прибыла делегация из Швейцарии. Ее возглавил чрезвычайный и полномочный посол Швейцарской Конфедерации в РФ Ив Рене Луи Россье. В четверг, 21 февраля, он встретился с губернатором Дмитрием Азаровым. В ходе встречи они обсудили сотрудничество в области пищевого производства, металлургии и машиностроения, а также открытие в Самаре офиса почетного консула Швейцарии.

- Мы выбрали именно Самарскую область, потому что она важна для Швейцарии. Мы надеемся, что в будущем у нас будут все причины для того, чтобы сказать, что это решение было принято абсолютно правильно, - отметил Ив Рене Луи Россье.

Почетным консулом Швейцарии в России станет Николя Вэфлер. Он будет представлять как интересы своей страны в России, так и интересы российских компаний, которые будут работать в Швейцарии. Офис почетного консула откроют в Самаре уже сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU